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Bursa'da 1 kilo metamfetamine 6 gözaltı

BURSA'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından getirilen uyuşturucunun piyasaya...

Bursa'da 1 kilo metamfetamine 6 gözaltı
BURSA'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından getirilen uyuşturucunun piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonunda belirlenen 3 farklı adrese sabah eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, B.S., Ş.S., Ö.S., E.Ç., H.K., M.G., gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde ve adreslerde yapılan aramada 1 kilo 50 gram metamfetamin, 4 ruhsatsız tabanca, çok sayıda dolu fişek ve 4 bin TL para ele geçirildi. El konulan uyuşturucunun değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğu ileri sürüldü. Şüheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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