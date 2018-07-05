Bursa Barosu: Zihniyet değişmeden, idam veya hadım çözüm olmaz

BURSA Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı avukat Atakan Arar, çocuklara cinsel istismarda bulunan suçlulara yönelik idam ve hadım tartışmalarıyla ilgili, "İdam veya hadım çözüm değildir. Çözüm zihniyetin değişmesidir. Zihniyet değişmediği sürece ve toplum bu konularda eğitilmedikçe, idam cezası işlenen suçları azaltmayacağı gibi, hak, hukuk, adalet kavramlarını da gölgede bırakacaktır" dedi.

Çocuklara yönelik fiziksel, duygusal ve cinsel istismar olaylarıyla ilgili Bursa Barosu'nda basın açıklaması yapıldı. Bursa Barosu Başkanı avukat Gürkan Altun ile yönetim kurulu üyeleri, önceki başkanlardan avukat Zeki Kahraman ile komisyon üyesi avukatların katıldığı toplantıda açıklamayı, Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı avukat Atakan Arar okudu. "Çocuklar üzerinden yaşadığımız korkularımız toplumsal ayrışmadan uzak, siyaset üstü benimsenmeli ve çözüm üretilmelidir" diye söze başlayan Arar, şunları kaydetti:

"Can yakıcı çocuk istismarları tartışılırken dahi özelikle sosyal medyada herkes, konunun esasından uzak, anlık öfke ve 'tarafgir' bir dille konuşmaktadır. Oysa zaman, korkularımız üzerinden ayrışılacak zaman değildir. Unutulmamalıdır ki öncelikli sorumluluk devletindir. Tüm kişi ve kurumlar farklı alanlarda çalışan meslek kuruluşları bir araya gelerek sorunun çözümü noktasında yol gösterici ve çözüm üretici olmalıdır. İdam veya hadım çözüm değildir. Çözüm zihniyetin değişmesidir. Zihniyet değişmediği sürece ve toplum bu konularda eğitilmedikçe, idam, işlenen suçları azaltmayacağı gibi, hak, hukuk, adalet kavramlarını da gölgede bırakacaktır. İdam ve hadım cezasının uygulandığı ülkelerdeki sonuçlara bakıldığında, tüm örneklerde görüleceği üzere bir şiddet türünün ortadan kaldırılması için asla çözüm yöntemi olmadığı net olarak görülecektir. Çocuğa yönelen her türlü istismar için çözüm, çocuğa özgü adalet, koruma ve rehabilitasyondur. Bu bağlamda şiddete şiddet ile karşılık vermek yerine çocukların korunması odağında bütüncül çözüm üretilmelidir."



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