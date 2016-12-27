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Bursa-Balıkesir Karayolu’nu kapatan zincirleme kaza

BURSA- Balıkesir Karayolu Gölkıyı Mevkii’nde, 13 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 5 kişinin yaralandığı zincirleme kaza nedeniyle Bursa-Balıkesir Karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında...

Bursa-Balıkesir Karayolu’nu kapatan zincirleme kaza
BURSA- Balıkesir Karayolu Gölkıyı Mevkii’nde, 13 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 5 kişinin yaralandığı zincirleme kaza nedeniyle Bursa-Balıkesir Karayolu bir süre ulaşıma kapandı.
Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi Gökkıyı Mevkii’nde meydana geldi. Bursa-İzmir Karayolu Gölkıyı Mahallesi girişinde,  hatalı dönüş yapan TIR'a 2 otomobil çarptı. Kazayı görerek durmaya çalışan, aralarında otomobil, yolcu minibüsü, TIR, kamyonet ve kamyonların da bulunduğu toplam 10 araç daha çarpıştı. Yoğun sis nedeniyle meydana geldiği belirtilen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi. Kaza nedeniyle duble yolun İzmir yönündeki trafik akışı durdu. Trafik ekipleri kaza yerinde trafiği kontrollü geçiş sağlayarak yolun bir kısmını trafiğe açtı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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