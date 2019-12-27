Burhaniye’de sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Burhaniye’de sahte içki imal ederek, sattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Şüpheliler E.F., A.F., F.A. ve O.A’nın işyeri ve evlerinde aramalar yapıldı. Aramalarda 40 litre sahte votka ile 90 litre sahte rakı ve alkol yapımında kullanılan 40 malt aroma ele geçirildi. Ayrıca, şüphelilere ait adreslerde 7 sigara sarma makinesi, 500 gram tütün ve 30 kutu içinde sarılmış 6 bin sigara ile 4 bin 150 sigara kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



