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Burhaniye'de Roman vatandaşlar kavga etti: 7 yaralı

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde ağırlıklı olarak Roman vatandaşların yaşadığı mahallede iki aile arasında çıkan ve silahın da kullandığı kavgada 7 kişi yaralandı. Yüzlerce kişinin katıldığı kavga, ilçeye takviye gönderilen...

Burhaniye'de Roman vatandaşlar kavga etti: 7 yaralı
BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde ağırlıklı olarak Roman vatandaşların yaşadığı mahallede iki aile arasında çıkan ve silahın da kullandığı kavgada 7 kişi yaralandı. Yüzlerce kişinin katıldığı kavga, ilçeye takviye gönderilen polis ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.
Olay, bu gece Burhaniye Memiş Mahallesinde meydana geldi. Roman olan Meşe ve Zımba ailelerinden iki genç arasında çıkan kavga, iddiaya göre yakınlarının da karışmasıyla büyüdü. Burhaniye Hayvan Pazarı yakınında toplanan her iki aileye mensup yüzlerce kavga etti. Bir av tüfeğinden ateş açılırken, taraflar taş ve sopalarla birlirlere saldırdı. İhbar üzerine bölgeye giden gedin polis ekipleri yetersiz kalınca Edremit ilçesinden takviye çevik kuvvet ve jandarmadan da destek istendi.
Ekiplerin müdahalesiyle kavga güçlükle sonlandırılırken, yaralanan ve durumu ağır olan bir kişi Edremit Devlet Hastanesi'ne, 6 yaralı ise Burhaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, olayın Roman vatandaşların yoğunlukla yaşadığı mahallede meydana geldiğini belirterek, “İki gencin kavgasına yakınları da karışınca kavga büyüdü. Kavgada silahlar, taş ve sopalar kullanıldı. Edremit’ten çevik kuvvet istedik. Jandarma ve polisimizle birlikte olayları yatıştırdık. Yaralılardan biri Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikeleri yok. Hastanede ve olay yerinde gerekli önlemler alındı. Konuyu takip ediyoruz” dedi.

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