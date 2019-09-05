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Burhaniye'de ot yangını, zeytinliklere sıçradı
BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde nedeni henüz belli olmayan bir şekilde çıkan ot yangını, zeytinliklere sıçradı. Orman ve itfaiye ekipleri yangını havadan ve karadan kontrol altına almak için müdahale ediyor. Burhaniye ilçesine bağlı...
GÜVENLİK 05.09.2019, 14:23
BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde nedeni henüz belli olmayan bir şekilde çıkan ot yangını, zeytinliklere sıçradı. Orman ve itfaiye ekipleri yangını havadan ve karadan kontrol altına almak için müdahale ediyor.
Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Börezli Mahallesi’nde saat 12.00 sıralırında başlayan otluk yangını rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Zeytinliklere de sıçrayan yangına 6 orman işletme arazözü ve 6 itfaiye aracı ile karadan müdahale edilirken, 1 helikopter de söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor. Şu ana kadar yaklaşık 10 hektar alanın etkilendiği yangın kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Börezli Mahallesi’nde saat 12.00 sıralırında başlayan otluk yangını rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Zeytinliklere de sıçrayan yangına 6 orman işletme arazözü ve 6 itfaiye aracı ile karadan müdahale edilirken, 1 helikopter de söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor. Şu ana kadar yaklaşık 10 hektar alanın etkilendiği yangın kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
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