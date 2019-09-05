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Burhaniye'de ot yangını, zeytinliklere sıçradı (2)

5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki otlukta saat 12.00 sıralarında çıkıp, zeytinliklere sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu saat 17.00 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında yaklaşık...

GÜVENLİK 05.09.2019, 15:42
Burhaniye'de ot yangını, zeytinliklere sıçradı (2)

5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki otlukta saat 12.00 sıralarında çıkıp, zeytinliklere sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu saat 17.00 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 hektarlık alanının zarar gördüğü belirtildi. 

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