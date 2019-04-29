Bürge'ye, kuzeniyle eve dönerken hafif ticari araç çarpmış

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Bürge Yolbilir'in (17), kuzeniyle birlikte gezmek için dışarı çıktığı ve kazanın eve dönerken meydana geldiği öğrenildi. Adliyeye sevk edilip, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Bekir K.'nin, kaza sırasında alkollü olduğu ve hakkındaki bir suçtan denetimli serbestlik kapsamında bulunduğu öğrenildi.

Kaza, cumartesi günü saat 22.30 sıralarında, Akçay Caddesi Semt Garajı yakınlarında meydana geldi. Kuzeniyle birlikte dışarıda gezen ve eve dönmek için yola çıkan, Gaziemir Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Bürge Yolbilir'e, kırmızı ışıkta geçen ve alkollü olduğu öğrenilen Bekir K. yönetimindeki 32 AY 197 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yolbilir, yaklaşık 40 metre ileri savruldu. Kazayı gören çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Yolbilir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarınca teslim alınan Bürge Yolbilir'in cenazesi, Aktepe Mahallesi'ndeki Hacı Fevzi Baba Camii'nde kılınan namazın ardından Sarnıç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Öte yandan kaza yaptığı hafif ticari araçla kaçan ve yapılan testte 0.89 promil alkollü olduğu belirlenen Bekir K., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Hakkındaki başka suçtan denetimli serbestlik kapsamında olduğu öğrenilen Bekir K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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