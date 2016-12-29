Burdur’da otobüs yoldan çıktı: 5 yaralı

Mesut MADAN/KARAMANLI (Burdur), ()– BURDUR’un Karamanlı İlçesi’nde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün tarlaya uçtuğu kazada, 5 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Karamanlı İlçesi yakınlarında meydana geldi. Muğla’nın Ortaca İlçesi’nden Kayseri’ye giden Akın Polat yönetimindeki 38 YC 838 plakalı yolcu otobüsü, yapım çalışmalarının devam ettiği yolda, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp tarlaya girdi. Kazada, 2’si yabancı uyruklu 20 yolcu ve 3 personelin bulunduğu otobüste, şoför Akın Polat ile yolcular Nihat Arslandok, Özcan Kızmaz, Recep Ergül ve Emriya Görür hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Diğer yolcular ise firmanın göndereceği otobüs gelinceye kadar Karamanlı Belediyesi tarafından konuk edildi.

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