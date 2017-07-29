Burdur’da 6 ev, yangında kullanılmaz hale geldi

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'un Tefenni İlçesi’ne bağlı Başpınar Köyü’nde çıkan yangında 6 ev kullanılmaz hale geldi.

Tefenni’ye bağlı Başpınar Köyü’nde Osman Özdemir’e ait evde iddiaya göre ekmek yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımlar, yangın çıkardı. Alevler, kısa sürede yayılıp, çevredeki 5 eve daha sıçradı. Bu sırada yaşamını yitiren 90 yaşındaki Halil Arık’ın cenazesini toprağa vermeye hazırlanan köylüler, olayı haber alıp gelerek hortumla su sıktı, kovalarla su taşıyarak yangına müdahale etti.

İhbar üzerine Burdur, Tefenni ve Karamanlı’dan gelen itfaiye ekipleriyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin uzun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alınarak yangın söndürdüldü.

Yangında 6 ev kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen bazı kişilere 112 ekipleri tarafından müdahale edildi.

Köy halkı yangının söndürülmesinin ardından Halil Arık'ın cenazesini toprağa verdi.

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