Burdur merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Burdur, Osmaniye, Antalya, Denizli, Şanlıurfa ve Afyonkarahisar'da aranan şüphelilerin yakalanması için operasyon yapıldı. Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan 6 kişi gözaltına alındı. Burdur'a getirilen şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.