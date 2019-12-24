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Burdur merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu
BURDUR merkezli 4 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, adli kontrolle bırakıldı. Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü...
GÜVENLİK 24.12.2019, 13:03
BURDUR merkezli 4 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, adli kontrolle bırakıldı.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile aidiyeti, iltisakı ve irtibatı olan kişilerin tespitine ve FETÖ/PDY terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Burdur merkezli Hatay, Osmaniye ve İzmir'de 5 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda, FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyet göstermiş, bugüne kadar herhangi bir işlem kaydı bulunmayan E.Ç., H.C., S.A., N.Z. ve Ö.Y. gözaltına alındı.
Şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile aidiyeti, iltisakı ve irtibatı olan kişilerin tespitine ve FETÖ/PDY terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Burdur merkezli Hatay, Osmaniye ve İzmir'de 5 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda, FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyet göstermiş, bugüne kadar herhangi bir işlem kaydı bulunmayan E.Ç., H.C., S.A., N.Z. ve Ö.Y. gözaltına alındı.
Şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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