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Burdur'da şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı

BURDUR'da şiddetli yağış nedeniyle bazı köy yolları ile evleri su bastı. Kentte dün etkili olan aşırı yağış, bazı köylerde hasara yol açtı. Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkeze bağlı Hacılar ile Yeşilova...

Burdur'da şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı
BURDUR'da şiddetli yağış nedeniyle bazı köy yolları ile evleri su bastı.
Kentte dün etkili olan aşırı yağış, bazı köylerde hasara yol açtı. Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkeze bağlı Hacılar ile Yeşilova ilçesine bağlı Düden köyü arasındaki yol, merkeze bağlı Karaçal köyü mevkii Burdur-Karamanlı yolu ve Bucak ilçesi Kestel köyü Dutderesi mevkiinde sel ve su baskınları yaşandı. Burdur Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gölhisar ilçesine bağlı Yumrutaş köyünde metrekareye 24 kilo, Elmalıyurt köyünde 17 kilo, merkeze bağlı Erikli köyünde 12 kilo, Kemer ilçesinde 10 kilo, Çavdır ilçesine bağlı Söğüt beldesinde 8 kilogram yağış düştü.
Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi, AFAD İl Müdürlüğü ve Karayolları 134. Şube Şefliği ekiplerinin sel ve su baskınlarına karşı hızlı ve etkili şekilde müdahale ettiği bildirildi.
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