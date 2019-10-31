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Burdur'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
BURDUR'da iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Burdur Ticaret Borsası altındaki kavşakta meydana geldi. Emre Arslan yönetimindeki 34 BYL 836 plakalı otomobille, Mukaddes Ayak'ın kullandığı...
GÜVENLİK 29.10.2019, 16:32
BURDUR'da iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Burdur Ticaret Borsası altındaki kavşakta meydana geldi. Emre Arslan yönetimindeki 34 BYL 836 plakalı otomobille, Mukaddes Ayak'ın kullandığı 15 AJ 778 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan Eda Arslan, Münüre Sönmez, Mukaddes Ayak, Ali Bektaş ve Yaşar Bektaş yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan durumu ciddi olan Münüre Sönmez, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza, sabah saatlerinde Burdur Ticaret Borsası altındaki kavşakta meydana geldi. Emre Arslan yönetimindeki 34 BYL 836 plakalı otomobille, Mukaddes Ayak'ın kullandığı 15 AJ 778 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan Eda Arslan, Münüre Sönmez, Mukaddes Ayak, Ali Bektaş ve Yaşar Bektaş yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan durumu ciddi olan Münüre Sönmez, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
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