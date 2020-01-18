Burdur'da otomobille cip çarpıştı: 5 yaralı

BURDUR'da otomobille cipin çarpıştığı kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Eski Antalya Caddesi Meteoroloji Müdürlüğü kavşağında meydana geldi. Arif Bunar’ın (26) kullandığı 32 AF 371 plakalı otomobille Ruhi Öztürk (42) yönetimindeki 34 BTN 226 plakalı cip çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Arif Bunar ile cip sürücüsü Ruhi Öztürk ve aynı araçta bulunan eşi Mine Öztürk (32), çocukları Ali Emir Öztürk (10) ve Ömer Faruk Öztürk (8) yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.