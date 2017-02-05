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Burdur'da otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Mesut MADAN / BURDUR, () - BURDUR'un Tefenni İlçesi'nde yoldan çıkıp tarlaya uçan otomobilin sürücüsü 42 yaşındaki Recep Özcan yaşamını yitirirken, ablası ve yeğeni yaralandı. Antalya'dan Burdur'un Yeşilova İlçesi'ne giden Recep...

Burdur'da otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Mesut MADAN / BURDUR, () - BURDUR'un Tefenni İlçesi'nde yoldan çıkıp tarlaya uçan otomobilin sürücüsü 42 yaşındaki Recep Özcan yaşamını yitirirken, ablası ve yeğeni yaralandı.
Antalya'dan Burdur'un Yeşilova İlçesi'ne giden Recep Özcan yönetimindeki 15 LC 605 plakalı otomobil, Tefenni'ye bağlı Hasanpaşa Köyü yakınlarında saat 13.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yoldan çıktı. Tarlaya uçan otomobilde sürücü Recep Özcan ile ablası 41 yaşındaki Dudu Peker ve yeğeni 16 yaşındaki Durmuş Peker yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdü. Durumu ağır olan Recep Özcan, hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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