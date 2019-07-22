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Burdur'da kaza: Sürücü, amcası ve dedesi öldü

BURDUR'un Bucak ilçesinde TIR ile çarpışan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Bucak-Korkuteli karayolu Yuva Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Göze (24) yönetimindeki 15 AAB 580 plakalı...

Burdur'da kaza: Sürücü, amcası ve dedesi öldü
BURDUR'un Bucak ilçesinde TIR ile çarpışan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Bucak-Korkuteli karayolu Yuva Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Göze (24) yönetimindeki 15 AAB 580 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahaleye rağmen otomobil sürücüsü Osman Göze ile amcası Mehmet Göze (47) kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan sürücü Göze'nin dedesi Osman Göze (68) ise kaldırıldığı Bucak Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Göze ailesinin, Kızılkaya Beldesi'ndeki yakınlarının düğününden döndükleri kaydedildi.

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