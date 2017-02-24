Burdur'da kaza: 3'ü öğrenci, 6 yaralı

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da kontrolsüz kavşakta çarpışan hafif ticari araçla otomobil, kaldırımda yürüyen yayalara çarptıktan sonra dereye savruldu. Kazada, 3'ü üniversite öğrencisi, 6 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 18.30 sıralarında Emek Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Halit Tarhan yönetimindeki 09 JK 568 plakalı hafif ticari araç, kavşakta Sağlık Caddesi'nden gelen Betül Yılmaz (32) yönetimindeki 15 DY 561 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan araçlar, kaldırımda yürüyen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri Zeynep Çetinkaya (18), Ayşenur Bilge (18) ve Damla Baş'a (20) çarparak dereye uçtu.

Kazada, Halit Tarhan ile yanındaki Hasan Ergin ve diğer sücüsü Betül Yılmaz ile öğrenciler Zeynep Çetinkaya, Ayşenur Bilge ve Damla Baş yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Emek Mahallesi Muhtarı Haluk İnal, aynı yerde sürekli kaza meydana geldiğini, defalarca müracaat etmelerine karşın düzenleme yapılmadığını söyledi.

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