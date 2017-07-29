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Burdur'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

BURDUR'un Tefenni İlçesi yakınlarında otomobilin yol kenarındaki su tahliye kanalına uçtuğu kazada 31 yaşındaki Sinem Arslan öldü, eşi 30 yaşındaki Salih Arslan ile oğlu 4 yaşındaki Siraç Melik Arslan yaralandı. Kaza, Burdur- Fethiye...

Burdur'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı
BURDUR'un Tefenni İlçesi yakınlarında otomobilin yol kenarındaki su tahliye kanalına uçtuğu kazada 31 yaşındaki Sinem Arslan öldü, eşi 30 yaşındaki Salih Arslan ile oğlu 4 yaşındaki Siraç Melik Arslan yaralandı.
Kaza, Burdur- Fethiye karayolunun Tefenni İlçesi yakınlarında saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Salih Arslan yönetimindeki 34 SA 3497 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki su tahliye kanalına uçtu. Kazada Salih Arslan ile eşi Sinem ve çocukları Siraç Melik yaralandı.
Kazanın bildirilmesi üzerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Durumu ağır olan Sinem Arslan, Tefenni Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Salih Arslan ve Siraç Melik Arslan da Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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