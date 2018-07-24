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Burdur'da kayıp kadın aranıyor

BURDUR'da 2 gündür kendisinden haber alınamayan Ayşe Ot'u (59) bulmak için çalışmalar sürerken, bölgeye Afyonkarahisar'dan AFAD köpekli arama timiyle Ankara'dan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi istendi. Merkez Gökçebağ köyünde önceki...

Burdur'da kayıp kadın aranıyor
BURDUR'da 2 gündür kendisinden haber alınamayan Ayşe Ot'u (59) bulmak için çalışmalar sürerken, bölgeye Afyonkarahisar'dan AFAD köpekli arama timiyle Ankara'dan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi istendi.
Merkez Gökçebağ köyünde önceki geceden beri haber alınamayan Ayşe Ot'u arama çalışmaları sürüyor. Burdur İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra Gökçebağ köyünden de yaklaşık 80 kişi, Ayşe Ot'u bulabilmek için 40 kilometrelik bölgede çalışma yapıyor. Ekipler bugün de Ayşe Ot'u Gökçebağ köyü yakınındaki Başakevler Sitesi içerisinde kullanılmayan evlerde aradı, ancak sonuç elde edilemedi. Bölgeye Afyonkarahisar'dan AFAD köpekli arama timiyle Ankara'dan JAK Timi istendi.
Ayşe Ot'un yeğeni Hayrullah Yıldız, "Bakmadığımız yer kalmadı bu civarda. Dağa taşa her yere baktık. Gidebileceği yerleri arıyoruz. Aramadığımız yer kalmadı. İnşallah bulacağız" dedi.

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