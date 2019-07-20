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Burak, kaşına isabet eden maganda kurşunuyla yaralandı (2)

BURAK, SAĞ GÖZÜNÜ KAYBETTİ Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde maganda kurşununun kaşına isabet ettiği Burak Yamaç (15) hastanede yapılan müdahalelere rağmen sağ gözünün görme yetisini kaybetti. Ameliyat edilen Burak'ın hastanede tedavisi...

Burak, kaşına isabet eden maganda kurşunuyla yaralandı (2)

BURAK, SAĞ GÖZÜNÜ KAYBETTİ
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde maganda kurşununun kaşına isabet ettiği Burak Yamaç (15) hastanede yapılan müdahalelere rağmen sağ gözünün görme yetisini kaybetti. Ameliyat edilen Burak'ın hastanede tedavisi sürüyor. Bu arada olay sırasında merminin Burak'ın kaşının üstünden girip, çapraz şekilde gözünden çıktığı belirtildi. Aile, oğullarının sağ gözünü kör eden mermiyi ellerinde tutuyor.
Olayı anlatan annesi Nurgül Yamaç (43), İstanbul'dan Kadırga Yayla Şenliği'ne katılmak için geldiklerini belirtip "Çocuğum arkadaşlarıyla beraber yürüyorlardı. O sırada tahminimce yukarı taraftan oba içine doğru atılan 3 mermi var. Bir tanesi arkadaşımın arabasına vuruyor. Bir tanesi eve vuruyor. Bir tanesi de maalesef benim oğluma isabet ediyor. Bilinçsiz maganda kurşunu yüzünden maalesef oğlum bir gözünü kaybetti. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyorum. Çocuğumun gözüne gelen kurşun bende. Bu tür olayların başka Burak'ların canı yanmasın bu olaylar son bulmasını istiyorum" dedi.
'KAŞIN ÜSTÜNDEN GİRİP ÇAPRAZ ŞEKİLDE ÇIKTI'
Burak Yamaç'ın amcası Muhammet Yamaç da "Yeğenim arkadaşlarıyla bakkala gitmişti. Arkadaşları Burak'ın vurulduğunu söyledi. Burak'ın yanına gittiğimde yüzünün kanadığını gördüm. Arabaya koyarak hastaneye götürdük. Bu olayın şahsa karşı değil obamıza karşı kasıtlı olarak yapıldığını düşünüyorum. Yetkililerin bu işin üzerinde durmalarını istiyorum. Olay yerinde ilk müdahaleyi ben yaptım. Kaşının üstünden giren kurşun çapraz şekilde gözünden çıktı" diye konuştu. 
Emine Yamaç da yeğeninin şenlikler için geldiğini belirterek "Talihsiz bir olay yaşadık. Allah bin beter etsin bunu yapanları. Bu kadar insanları perişan ettiler. Çocuğu genç yaşında yarım bıraktılar. İstiyorum ki bizim çocuğumuza bunu yapan bulunsun" dedi.

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