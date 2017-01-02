Bunalımına giren işçi intihar etti

Aziz GÜVENER/ ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'nın merkez Erenler Belediyesi'nde şoförlük yapan 48 yaşındaki Cihan Olgun, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.

Olay dün gece, Erenler İlçesi Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Erenler Belediyesi'nde şoförlük yapan, evli ve 2 çocuk babası Cihan Olgun, evde kimsenin olmadığı sırada tabancayı başına dayayarak ateşledi. Yakınları Cihan Olgun'a ulaşamayınca eve geldi. Cihan Olgun'u kanlar içinde bulan yakınları hemen 112 Acil'e haber verdi. Sağlık ekibi tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Cihan Olgun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cihan Olgun'un bir süredir yaşadığı maddi sorunlar sebebiyle bunalımda olduğu öğrenildi. Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, soruşturma başlatıldı.



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