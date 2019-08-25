Son Dakika
Bunalımda olan genç, bağ evinde intihar etti
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, bir süredir bunalımda olduğu öne sürülen Salih S. (29), arkadaşının bağ evinde, kendini av tüfeğiyle başından vurarak yaşamına son verdi. Bir süredir bunalımda olan Salih S., geçen gün, arkadaşından Çepni...
GÜVENLİK 25.08.2019, 12:01
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, bir süredir bunalımda olduğu öne sürülen Salih S. (29), arkadaşının bağ evinde, kendini av tüfeğiyle başından vurarak yaşamına son verdi.
Bir süredir bunalımda olan Salih S., geçen gün, arkadaşından Çepni Mahallesi Arslanbey Kartepe Caddesi'ndeki bağ evinin anahtarını aldı. Birkaç gündür arkadaşının evinde yalnız başına kalan Salih S.'den yakınları, haber alamadı. Bu sabah saatlerinde, meraklanan yakınları, Salih S.'yi kontrol etmek için eve gitti. Yakınları eve girdiğinde Salih S.'yi kanlar içinde yerde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Salih S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede ise Salih S.'nin av tüfeğiyle kendini başından vurarak intihar ettiği tespit edildi. İncelemelerin ardından Salih S.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Salih S.'nin cenazesinin pazartesi günü, Arslanbey Hayırsevenler Camii'nde öğlen namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Arslanbey Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.
Bir süredir bunalımda olan Salih S., geçen gün, arkadaşından Çepni Mahallesi Arslanbey Kartepe Caddesi'ndeki bağ evinin anahtarını aldı. Birkaç gündür arkadaşının evinde yalnız başına kalan Salih S.'den yakınları, haber alamadı. Bu sabah saatlerinde, meraklanan yakınları, Salih S.'yi kontrol etmek için eve gitti. Yakınları eve girdiğinde Salih S.'yi kanlar içinde yerde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Salih S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede ise Salih S.'nin av tüfeğiyle kendini başından vurarak intihar ettiği tespit edildi. İncelemelerin ardından Salih S.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Salih S.'nin cenazesinin pazartesi günü, Arslanbey Hayırsevenler Camii'nde öğlen namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Arslanbey Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.
28°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 25 Ağustos 2019
|İmsak
|04:43
|Güneş
|06:16
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:56
|Akşam
|19:57
|Yatsı
|21:23
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Sivasspor
|1
|3
|4. Malatyaspor
|1
|3
|5. Denizlispor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Çaykur Rizespor
|1
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Ankaragücü
|2
|2
|10. Trabzonspor
|1
|1
|11. Konyaspor
|1
|1
|12. Kayserispor
|2
|1
|13. Kasımpaşa
|2
|1
|14. Gençlerbirliği
|1
|0
|15. Galatasaray
|1
|0
|16. Başakşehir
|2
|0
|17. Göztepe
|2
|0
|18. Gazişehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fatih Karagümrük
|2
|6
|2. Adana Demirspor
|2
|4
|3. Keçiörengücü
|2
|4
|4. Ümraniye
|1
|3
|5. Menemen Belediyespor
|1
|3
|6. Akhisar Bld.Spor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Balıkesirspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|1
|1
|11. Erzurum BB
|2
|1
|12. Boluspor
|2
|1
|13. Adanaspor
|1
|0
|14. Altay
|1
|0
|15. Altınordu
|2
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Eskişehirspor
|1
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Tottenham
|2
|4
|7. Brighton
|3
|4
|8. Sheffield United
|3
|4
|9. Crystal Palace
|3
|4
|10. Bournemouth
|3
|4
|11. Everton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. West Ham
|3
|4
|14. Burnley
|2
|3
|15. Aston Villa
|3
|3
|16. Norwich City
|3
|3
|17. Southampton
|3
|3
|18. Wolverhampton
|2
|2
|19. Newcastle
|2
|0
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|4
|3. Real Valladolid
|2
|4
|4. Athletic Bilbao
|2
|4
|5. Osasuna
|2
|4
|6. Mallorca
|1
|3
|7. Atlético Madrid
|1
|3
|8. Deportivo Alaves
|1
|3
|9. Levante
|2
|3
|10. Celta de Vigo
|2
|3
|11. Real Sociedad
|1
|1
|12. Villarreal
|2
|1
|13. Granada
|2
|1
|14. Eibar
|2
|1
|15. Getafe
|2
|1
|16. Valencia
|2
|1
|17. Real Betis
|1
|0
|18. Barcelona
|1
|0
|19. Leganés
|1
|0
|20. Espanyol
|1
|0
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016