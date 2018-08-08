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Bunalıma giren market sahibi intihar etti

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, bunalıma giren market işletmecisi Hızır Demir, kendisini evinin çatısında iple asarak intihar etti.  Olay, bugün gündüz saatlerinde Ortaklar Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerindeki bir evde meydana geldi....

Bunalıma giren market sahibi intihar etti
AYDIN'ın Germencik ilçesinde, bunalıma giren market işletmecisi Hızır Demir, kendisini evinin çatısında iple asarak intihar etti. 
Olay, bugün gündüz saatlerinde Ortaklar Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerindeki bir evde meydana geldi. Market işleten Hızır Demir (50), geçirdiği bunalım sonucu evinin çatısında kendisini iple asarak intihar etti. Mahalle sakinleri marketin açılmaması üzerine durumu Demir'in yakınlarına bildirdi. Bunun üzerine Demir'in evine giden yakınları talihsiz adamın cesediyle karşılaşınca durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Hızır Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Evli ve 2 çocuk babası olan Hızır Demir cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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