Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ekrem İmamoğlu mazbatasını almaya böyle gitti
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal etti
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal...
SİHA ilk test uçuşunu yaptı
SİHA ilk test uçuşunu yaptı

Bulgaristan, Türkiye sınırında 289 kilo eroin ele geçirdi

BULGARİSTAN'ın, Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan sınır kapısı Kapitan Andreeova'da arama yapılan TIR'da 289 kilo eroin ele geçirildi. İran'dan Bulgaristan'a boyama makinesi götüren TIR, Kapıkule'nin karşısında...

Bulgaristan, Türkiye sınırında 289 kilo eroin ele geçirdi
BULGARİSTAN'ın, Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan sınır kapısı Kapitan Andreeova'da arama yapılan TIR'da 289 kilo eroin ele geçirildi.
İran'dan Bulgaristan'a boyama makinesi götüren TIR, Kapıkule'nin karşısında bulunan Kapitan Andreeova Sınır Kapısı'nda Bulgar gümrükçüler tarafından aranmaya alındı. İran uyruklu sürücünün kullandığı ve X- Ray taramasından geçirilen TIR'da yoğunluk tespit edilince detayla aramaya geçildi. Aramalarda  boyama makinesinin bulunduğu bölümün taban ve tavanına seramik taşlar altına gizlenmiş 144 paket halinde 289 kilo eroin ele geçirildi. Değerinin 9 milyon euro olduğu belirtilen uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan İranlı sürücü ile ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328