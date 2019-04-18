Bulgaristan, Türkiye sınırında 289 kilo eroin ele geçirdi

BULGARİSTAN'ın, Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan sınır kapısı Kapitan Andreeova'da arama yapılan TIR'da 289 kilo eroin ele geçirildi.

İran'dan Bulgaristan'a boyama makinesi götüren TIR, Kapıkule'nin karşısında bulunan Kapitan Andreeova Sınır Kapısı'nda Bulgar gümrükçüler tarafından aranmaya alındı. İran uyruklu sürücünün kullandığı ve X- Ray taramasından geçirilen TIR'da yoğunluk tespit edilince detayla aramaya geçildi. Aramalarda boyama makinesinin bulunduğu bölümün taban ve tavanına seramik taşlar altına gizlenmiş 144 paket halinde 289 kilo eroin ele geçirildi. Değerinin 9 milyon euro olduğu belirtilen uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan İranlı sürücü ile ilgili soruşturma sürüyor.



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