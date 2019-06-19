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Bulgaristan'dan PKK'lı Karabağ için Türkiye'ye iade kararı

Sevda DÜKKANCI/SOFYA, () - BULGARİSTAN tarafından ülkede tutuklu bulunan terör örgütü PKK üyesi İlhan Karabağ'ın, talep üzerine, Türkiye'ye iade edilmesine karar verildi. Türkiye'de 'terör örgütüne üye olma' suçundan 3 yıl...

Bulgaristan'dan PKK'lı Karabağ için Türkiye'ye iade kararı

Sevda DÜKKANCI/SOFYA, () - BULGARİSTAN tarafından ülkede tutuklu bulunan terör örgütü PKK üyesi İlhan Karabağ'ın, talep üzerine, Türkiye'ye iade edilmesine karar verildi.
Türkiye'de 'terör örgütüne üye olma' suçundan 3 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve yasa dışı yollardan Bulgaristan'a kaçan PKK'lı İlhan Karabağ, 2017 yılında, bu ülkeden diğer ülkelere kaçak geçmek isterken yakalandı. 8 ay hapis cezasına çarptırılan ve Türkiye'de arandığı ortaya çıkan PKK'lı Karabağ, siyasi baskı göreceği iddiasıyla Sofya Şehir Mahkemesi'ne başvurup, iltica talebinde bulundu. Sofya yakınlarındaki Ovca Kupel Devlet Mülteciler Ajansı Kampı'nda tutulan Karabağ için Türkiye, 'terör örgütü üyeliği'nden yargılandığını belirterek, iade talebinde bulundu.
Bunun üzerine Sofya Şehir Mahkemesi'nce 9 Nisan'da PKK'lı İlhan Karabağ'ın Türkiye'ye iade edilmesine karar verildi. Sofya Temyiz Mahkemesi tarafından da Şehir Mahkemesi kararına uyularak, PKK'lı Karabağ'ın Türkiye'ye iadesi onaylandı.
Mahkemenin iade kararında, 'Türkiye'nin zanlı aleyhinde uyguladığı cezanın aşırı ağır ve sert olduğu söylenemez. Bu ceza çekilmeli' sonucuna yer verildi. PKK'lı İlhan Karabağ, Türkiye'ye iade edilinceye kadar Bulgaristan Milli Soruşturma Dairesi hücresinde tutulacak.

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