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Bulgaristan'a kaçarken yakalanan PKK'nın üst düzey sorumlusu adliyede

TERÖR örgütü PKK'nın üst düzey sorumlularından olan ve Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında kaçak göçmenler arasına karışarak Bulgaristan'a geçmek isterken yakalanan 'Piling' kod adlı terörist K.L., adliyeye sevkedildi.

Bulgaristan'a kaçarken yakalanan PKK'nın üst düzey sorumlusu adliyede

 TERÖR örgütü PKK'nın üst düzey sorumlularından olan ve Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında kaçak göçmenler arasına karışarak Bulgaristan'a geçmek isterken yakalanan 'Piling' kod adlı terörist K.L., polisteki soruşturmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

1999 yılından beri terör örgütü PKK'nın Kandil Dağı'nda bulunduğu ve ülkede bir çok güvenlik görevlisinin şehit olduğu kanlı saldırıların emrini verdiği belirtilen terörist 'Piling' kod adlı K.L., 2010 yılında Suriye'ye geçerek PKK'nın bu ülkedeki kolu YPG'ye katıldı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir istihbarat üzerine Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında operasyon düzenledi. Operasyonlarda, kaçak göçmenler arasına gizlenerek kaçmak isteyen 'Piling' kod adlı terörist de yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde soruşturması 20 gündür süren Adıyaman nüfusuna kayıtlı terörist K.L., bugün sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Teröristin savcılıktaki ifade işlemleri sürüyor.

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