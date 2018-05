Bülent Tezcan'a silahlı saldırı davasında dosya, Ağır Ceza'ya gönderildi

Burhan CEYHAN/AYDIN, () - AYDIN 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın restoranda uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralanmasıyla ilgili 3 sanığın tutuksuz yargılandığı davada, 'görevsizlik' kararı verildi. Dosya, Aydın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın, 29 Ekim 2016 tarihinde, Aydın'daki bir restoranda düzenlenen silahlı saldırıda yaralanmasının ardından dava açıldı. Sanıklardan A.S. hakkında 'silahla hayati tehlike geçirtecek, kemik kırığı oluşturacak şekilde yaralama ve zincirleme tehdit' suçundan 5 ile 15, adli kontrolle serbest bırakılan F.Y. hakkında 'suç delillerini gizleme ve yok etmek'ten 6 ay ile 5, kaçmaları için taksi temin ettirdiği öne sürülen İ.T. için de 'suçluyu kayırma' suçundan 6 ay ile 5 yıl arasında hapis cezası istendi.

Aydın 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya tutuksuz sanıklar A.S., İ.T. ve F.Y., sanık avukatları ile davacı Bülent Tezcan'ın avukatları Celal Çelik ve Umut Yaşar katıldı. Duruşmada söz alan avukat Celal Çelik, "Sanık savunmalarında her ne kadar Bülent Tezcan'ın yanına gelip, ateş ettiğini söylese de en az 1 metreden atışın yapıldığı tespit edilmiştir. Olayın 'kasten yaralama' değil, 'kasten öldürmeye teşebbüs' olduğunu düşünüyoruz" dedi. Çelik, dosyanın 'görevsizlik' kararıyla Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini talep etti.

Sanık A.S. ise ifadesinde, Bülent Tezcan'a yakın mesafeden silahını bacağına dayayarak, 1 kez ateş ettiğini belirterek, "Kasığına ateş ettiğimi söylüyorlar; ancak ben tabancayı baldırına dayadım. Silahımda daha mermi vardı. Şarjör doluydu; ancak sadece 1 kere ateş ettim. Öldürme niyetim yoktu. Kimseyi de ölümle tehdit etmedim" dedi.

Hakim Sanem Aksoy Yıldız, tarafların dinlenmesinin ardından sanığın eylemini, beyanlarının aksine uzak mesafeden gerçekleştirdiğinin İzmir Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü raporuyla sabit olduğunu ve alkollü olduğu yönündeki söylemini dikkate alarak, müştekiyi kasık bölgesinden yaralaması nedeniyle sadece bacağını hedef aldığı ve öldürme kastının olmadığı yönünde kanaate varılmasının mümkün olmadığını belirtti. Hakim Yıldız, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçu oluşabileceği gerekçesiyle 'görevsizlik' kararı verdi. Dava dosyasının Aydın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmedildi.



