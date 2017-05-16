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Buldan'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

DENİZLİ'nin Buldan İlçesi'nde, yoldan çıkarak takla atan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza dün saat 20.00 sıralarında Buldan İlçesi Bozalan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Buldan yönüne giden 20 VS...

Buldan'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı
DENİZLİ'nin Buldan İlçesi'nde, yoldan çıkarak takla atan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza dün saat 20.00 sıralarında Buldan İlçesi Bozalan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Buldan yönüne giden 20 VS 218 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Akın Kıllı, direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan araç, karşı şeride geçerek takla attı. Kazada sürücü Akın Kıllı ve eşi Ümmü Kıllı yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra ambulansla Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Servergazi Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 68 yaşındaki Ümmü Kıllı, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Akın Kıllı ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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