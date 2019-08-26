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Buldan'da 1 dekar ormanlık alan yandı

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında 1 dekar alan zarar gördü..

GÜVENLİK 26.08.2019, 12:23 26.08.2019, 14:26
Buldan'da 1 dekar ormanlık alan yandı

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında 1 dekar alan zarar gördü.


Buldan ilçesinde bulunan kızılçam ormanında, bugün saat 10.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler yangını orman ekiplerine bildirdi. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 20 personel ve 7 arazözle müdahale edilen yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.  Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, yangında yaklaşık 1 dekar alanın zarar gördüğünü belirtti.

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