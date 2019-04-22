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Bulaşıkları yıkamadığı için eşini bıçaklayan koca serbest

BURSA'da bulaşıkları yıkamadığı için eşini bıçaklayan Güngör A. (41), eşi Emine A.'nın (36) şikayetini geri çekmesiyle adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Güngör A.'nın ifadesinde, "Alkollüydüm, bulaşıkları dağınık...

Bulaşıkları yıkamadığı için eşini bıçaklayan koca serbest
BURSA'da bulaşıkları yıkamadığı için eşini bıçaklayan Güngör A. (41), eşi Emine A.'nın (36) şikayetini geri çekmesiyle adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Güngör A.'nın ifadesinde, "Alkollüydüm, bulaşıkları dağınık görünce sadece eşimi uyandırdığımı hatırlıyorum, bıçakladığımı hatırlamıyorum'' dediği öğrenildi. 
Olay, önceki gün Osmangazi ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Aşıklar Sokak'taki evde meydana geldi. İddiaya göre, gece yarısı alkollü halde eve gelen Güngör A. yemek için mutfağa girdi. Bulaşıkların yıkanmadığını görünce uyuyan eşi Emine A.'yı uyandıran Güngör A., ile eşi arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında Güngör A. mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Emine A.'yı bacağından bıçakladı. Ardından da koltuğa geçip, uykuya daldı.
EŞİ ŞİKAYETÇİ OLMADI
Olayın ardından eve gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Güngör A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Eşi Emine A.'nın şikayetçi olmaması üzerine Güngör A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Hastanede tedavi gören Emine A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mahkemede ifade veren Güngör A., ''Alkollüydüm, yemek için mutfağa girdiğimde buluşıkların dağınık olduğunu ve yıkanmadığımını görüp Emine'yi uyardım. Bıçakladığımı hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda evde polis ve 112 ekibi vardı'' dedi. Güngör A., eşi Emine A.'nın şikayetini geri çekmesiyle serbest bırakıldı.

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