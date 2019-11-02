Bulanık'ta köpeğe eziyette 3 belediye çalışanı açığa alındı (2)

KÖPEK KORUMA ALTINA ALINDI



Muş'un Bulanık ilçesinde belediye personeli tarafından eziyet edilen sokak köpeği bulundu. Köpeğin tedavi edilmek üzere koruma altına alındığını belirten Bulanık'ın HDP'li Belediye Başkanı Adnan Topçu, yaşananları tasvip etmediklerini söyledi. Hayvan haklarına saygılı olduklarını belirten Belediye Başkanı Topçu, "Ancak, bizim için çok ciddi sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapıldı, linç edilmeye çalışıldık. Biz kesinlikle bu konuyu tasvip etmediğimizi ve tasvip etmeyeceğimizi de belirttik. Vatandaşın talebi üzerine ‘hasta ve uyuz olan bir köpeğin evlerinde olduğu’ ihbarı üzerine belediye personeli bizim de haberimiz olmadan olay mahalline gitmiş. İlk önce köpeği tedavi etmek amacıyla almaya çalışmışlar. Ancak talihsiz bir olayla karşı karşıya kaldık ve bu konuyla ilgili zaman zamanda açıklamalarda bulunduk" dedi.



İğne ile öldürülmeye çalışıldığı ileri sürülen köpeğin bulunduğunu aktaran Başkan Topçu, "Bazı açıklamalarda köpeğin iğne ile öldürülmeye çalışıldığı, sonrasında kafasında küreklen vurdurularak öldürülmeye çalışıldığı ve daha sonrada silah kullanılarak köpek öldürüldüğü ileri sürüldü. Bu açıklamalar kesinlikle asılsız ve gerçek dışıdır. Biz bunları kabul etmiyoruz. Belediyenin bütün çalışmaları, çabaları doğrultusunda hasta köpek bulundu. Şuanda da tedavi edilmek üzere koruma altına alınmıştır. Belediyemiz bu konuda kesinlikle bu olayın üzerinde duracaktır. Bu işle ilgili olan kişiler açığa alınmıştır ve haklarında da yasal işlemler başlatılmıştır. Bununda takipçisi olacağız. Bir daha bu tür olayların, bu gibi vakaların oluşmaması için, gelişmemesi için gerekli hassasiyeti de göstereceğiz" diye konuştu.