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Buğday yüklü TIR devrildi; sürücü yaralandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), ()- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde devrilen buğday yüklü TIR'ın şoförü İsa Karadağlı (35), yaralandı. Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Aydın- Denizli karayolu Toptancı Hali mevkiinde meydana geldi....

Buğday yüklü TIR devrildi; sürücü yaralandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), ()- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde devrilen buğday yüklü TIR'ın şoförü İsa Karadağlı (35), yaralandı.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Aydın- Denizli karayolu Toptancı Hali mevkiinde meydana geldi. Aydın'dan Konya'ya giden İsa Karadağlı yönetimindeki 42 V 7448 plakalı buğday yüklü TIR, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, şoför mahallinde sıkışan Karadağlı yaralandı, tonlarca buğday ise döküldü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan İsa Karadağlı, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Karadağlı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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