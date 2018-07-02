Buğday silosunda ölen işçi toprağa verildi; 3 kişi gözaltına alındı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir un fabrikanın buğday silosuna düşerek yaşamını yitiren ve 12 saat sonra 400 ton buğdayın boşaltılmasının ardından cansız bedenine ulaşılan Nedim Hüseyinoğlu'nun (42) cenazesi bugün toprağa verildi. Buğday silosundaki ölümle ilgili fabrika müdürü Bülent K., vardiya amiri Ali G. ve vardiya sorumlusu Bahtiyar Ö. gözaltına alındı.

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde dün meydana gelen olayda, bir un fabrikasında çalışan Nedim Hüseyinoğlu, buğday silosuna çıkarak buğdayları karıştırmak isterken dengesini yitirip düştü. Silodaki buğdayın içinde kısa sürede kaybolan işçinin elleri buğday yığının üstünde kaldı. Siloya çıkan diğer işçiler, buğdaya gömülen Nedim Hüseyinoğlu'nun ellerini görüp, 112 Acil Servis'e haber verdi. Sağlık ekibi, Hüseyinoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirlerken, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de ölen işçinin cesedine ulaşmak için çalışma başlattı. Olayı haber alan Kaymakam Ali Akça, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Başsavcı Zekeriye Alper İnanç, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Araali de fabrikaya gelerek, kurtarma çalışmalarını yönetip izledi.

SİLO BOŞALTILDI

Silonun çevresinde açılan deliklerden, 800 ton buğdayın yarısı boşaltıldı. Boşaltma çalşmalarının ardından, silonun zeminine yakın kısımda Nedim Hüseyinoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Hüseyinoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Nedim Hüseyinoğlu'nun cenazesi bugün öğle namazını takiben Sarı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

3 GÖZALTI

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren un fabrikasında, Nedim Hüseyinoğlu'nun ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç, olayla ilgili iş yerindeki görevlinin gözaltına alındığını bildirdi. Yazılı açıklama yapan Başsavcı İnanç, şunları kaydetti:

"1 Temmuz 2018 tarihinde, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren un fabrikasında işçi olarak çalışan Nedim Hüseyinoğlu'nun buğday silosunda ölümüne ilişkin olarak iki Cumhuriyet savcımız görevlendirilmiş olup, soruşturma Başsavcılığımız tarafından yürütülmektedir. Olay yerinde ölen vatandaşımıza ulaşmak için tonlarca buğdayın boşaltılması noktasında AFAD ekipleri, itfaiye ve belediye yetkilileri uzun uğraşlar verdi. Başsavcılığımız tarafından tüm işlemlere yerinde nezaret edildi. Aynı gün akşam saatlerinde, ölen vatandaşımıza ulaşıldı. İlçe Devlet Hastanesi'nde yapılan muayeneden sonra kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na görevlendirdik. Olay yerinde gerekli incelemeler yapılıp, önemli görülen evrak, belge ve deliller toplandı. Alınan tanık ifadeleri ve ilk bulgular ışığında işletmede müdür, vardiya sorumlusu ve vardiya amiri olarak görev yapan 3 şüpheli aynı gün gözaltına alındı. Bu şahısların işlemleri halen devam ediyor. İleriki günlerde alınacak bilirkişi raporu, olay yerinde elde edilen bulgular üzerinde yapılacak nihai incelemeler, kesin ölüm sebebinin tespiti ve alınacak yeni ifadelere istinaden gerekli değerlendirmeyi yapacağız."

Gözaltına alınan fabrika müdürü Bülent K., vardiya amiri Ali G. ve vardiya sorumlusu Bahtiyar Ö.’nün emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.



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