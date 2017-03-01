Büfeden sigara ve bilgisayar çalan hırsız yakalandı

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı İlçesi'nde, bir akaryakıt istasyonunun büfesinden bilgisayar ve sigara çalan şüpheli, güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek yakalandı.

Olay, dün gece 1 Nisan Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonundaki büfede meydana geldi. Kimsenin bulunmadığı sırada büfeye giren şüpheli, içeride bulunan bilgisayar ile 10 bin lira değerinde sigara çalarak kaçtı. Olayın ardından çalışma başlatan polis, büfedeki güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlığı yaptığını saptadığı B.S.'yi ilçe merkezindeki evinde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin sorgulamasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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