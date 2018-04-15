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Büfeden içki çalan genç, tutuklandı

ADANA'da, büfeden 5 şişe içki çalan Güven D. (26), yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki büfede meydana geldi. Sülhan Şimşir, iş yerinde sayım yaptığı sırada 5...

Büfeden içki çalan genç, tutuklandı
ADANA'da, büfeden 5 şişe içki çalan Güven D. (26), yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki büfede meydana geldi. Sülhan Şimşir, iş yerinde sayım yaptığı sırada 5 şişe içkisinin eksik olduğunu fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen Şimşir, müşterilerden birinin montunun önünde şişlik olduğunu ve şüpheli hareketlerde bulunduğunu görünce polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık'tan sabıkası olan şüpheliyi yakaladı. Emniyete götürülen Güven D., sorgusunda, "5 şişe içki çaldım, isimini bilmediğim bir markete 500 lira karşılığında sattım. Parayı ihtiyaçlarım için kullandım. Pişmanım, param olursa zararı karşılamak isterim" dedi.
Güven D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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