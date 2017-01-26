Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ak Parti Yüksekova İlçe Başkan 4 kişinin saldırısına uğradı
AKP Yüksekova İlçe başkanına saldırı
YSK bu hafta içerisinde referandum tarihini açıklar
YSK bu hafta içerisinde referandum...
Silahla vurulmuş 3 erkek cesedi bulundu 
Silahla vurulmuş 3 erkek cesedi...
Trump, 'Meksika duvarı' kararını imzaladı
ABD ile Meksika arasına duvar

Büfede uyuşturucu satışına polis baskını: 2 gözaltı

Tufan HAMARAT/İZMİR, () - İZMİR'in Gaziemir İlçesi'nde bir büfede gençlere uyuşturucu madde satıldığı yönünde ihbar üzerine operasyon düzenleyen polis, 970 gram esrar ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan büfe işletmecisi...

Büfede uyuşturucu satışına polis baskını: 2 gözaltı

Tufan HAMARAT/İZMİR, () - İZMİR'in Gaziemir İlçesi'nde bir büfede gençlere uyuşturucu madde satıldığı yönünde ihbar üzerine operasyon düzenleyen polis, 970 gram esrar ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan büfe işletmecisi 2 kardeş işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Menderes Mahallesi'nde, Muhtar Rahmi Özçoban Caddesi'ndeki bir büfede gençlere uyuşturucu madde satıldığı yönünde ihbar alan Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Bir süre büfeyi izlemeye alan polisler, işletmeci 2 kardeşin işyerinde hem alkol tüketilmesine izin verdiklerini hem de uyuşturucu madde satışı yaptıklarını tespit etti. Savcılıktan gerekli izinlerin alınmasının ardından operasyon düzenleyen polis, büfe işletmecisi V.I. ile kardeşi Y.I.'yı yakaladı. Büfede yapılan aramada, satılmaya hazır 7 küçük paket içinde esrar ile toplam 970 gram esrar ele geçirildi. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan iki kardeş bugün adliyeye sevk edildi.
Emniyet yetkilileri, vatandaşlardan çevrelerinde gördükleri olumsuzlukları polise bildirmelerini istedi.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.