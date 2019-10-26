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Büfede su şişesi içinde sahte içki satışına 3 gözaltı
Tolga TAHÇI/İZMİR, ()- İZMİR'in Konak ilçesinde bir büfeye düzenlenen baskında, pet su şişelerine doldurulup satışa sunulan 346 litre sahte rakı ve votka ele geçirildi. Büfenin yanındaki bir aracı da depo olarak kullanan üç...
GÜVENLİK 26.10.2019, 09:53
Tolga TAHÇI/İZMİR, ()- İZMİR'in Konak ilçesinde bir büfeye düzenlenen baskında, pet su şişelerine doldurulup satışa sunulan 346 litre sahte rakı ve votka ele geçirildi. Büfenin yanındaki bir aracı da depo olarak kullanan üç kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güzelyurt Mahallesi 920 Sokak'taki bir büfede sahte içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından büfeye baskın düzenledi. Büfe ile mobil depo olarak kullanılan araçta, pet su şişelerine doldurulmuş halde 346 litre rakı ve votka ele geçirildi. Olayla ilgili Ş.K., H.Ö. ve H.M. gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemelere, imha edilmek üzere el konuldu.
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