banner314

banner325

Son Dakika

Büfede su şişesi içinde sahte içki satışına 3 gözaltı (2)

KONTROLDEN GEÇMEK İÇİN PET ŞİŞELERE KOYMUŞLAR İzmir'in Konak ilçesindeki bir büfeye yapılan operasyonda, yarım kiloluk pet şişelere doldurulan 346 litre sahte rakı ve votka ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, haklarındaki...

GÜVENLİK 26.10.2019, 13:57
Büfede su şişesi içinde sahte içki satışına 3 gözaltı (2)

KONTROLDEN GEÇMEK İÇİN PET ŞİŞELERE KOYMUŞLAR
İzmir'in Konak ilçesindeki bir büfeye yapılan operasyonda, yarım kiloluk pet şişelere doldurulan 346 litre sahte rakı ve votka ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, haklarındaki suçlamaları reddederek, söz konusu sahte içkileri bir arkadaşlarının getirdiğini ve satmadıklarını söyledi. Şüphelilerin sahte içki imalatçılarının polis kontrollerinden daha rahat geçebilmek için, ürettikleri kaçak içkileri cam şişeler yerine pet şişelere doldurduklarını ifade eden emniyet yetkilileri, vatandaşların bu konuda dikkatli olmalarını ve şüpheli bir durumda, ihbarda bulunmaları gerektiğini söyledi.

Davut CAN / İZMİR, ()

Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 26 Ekim 2019
İmsak 05:56
Güneş 07:21
Öğle 12:53
İkindi 15:46
Akşam 18:15
Yatsı 19:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 17
2. Trabzonspor 8 15
3. Fenerbahçe 8 14
4. Başakşehir 8 14
5. Malatyaspor 8 13
6. Galatasaray 8 13
7. Sivasspor 8 12
8. Konyaspor 8 12
9. Gaziantep FK 8 11
10. Çaykur Rizespor 9 11
11. Antalyaspor 8 11
12. Göztepe 8 9
13. Beşiktaş 8 9
14. Ankaragücü 9 9
15. Denizlispor 8 8
16. Kasımpaşa 8 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Kayserispor 8 4
Takımlar O P
1. Hatayspor 8 17
2. Akhisar Bld.Spor 8 16
3. Fatih Karagümrük 8 15
4. Altay 8 15
5. Ümraniye 8 14
6. Keçiörengücü 9 14
7. Balıkesirspor 8 13
8. Bursaspor 8 12
9. İstanbulspor 8 11
10. Erzurum BB 8 11
11. Adana Demirspor 8 10
12. Boluspor 9 8
13. Menemen Belediyespor 8 8
14. Adanaspor 8 7
15. Osmanlıspor 8 7
16. Altınordu 8 5
17. Giresunspor 8 5
18. Eskişehirspor 8 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 9 25
2. Leicester City 10 20
3. Man City 9 19
4. Chelsea 9 17
5. Arsenal 9 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Tottenham 9 12
8. Burnley 9 12
9. Sheffield United 9 12
10. Bournemouth 9 12
11. West Ham 9 12
12. Aston Villa 9 11
13. Wolverhampton 9 11
14. M. United 9 10
15. Everton 9 10
16. Brighton 9 9
17. Newcastle 9 8
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 9 4
Takımlar O P
1. Barcelona 9 19
2. Real Madrid 9 18
3. Villarreal 10 17
4. Granada 9 17
5. Real Sociedad 9 16
6. Atletico Madrid 9 16
7. Sevilla 9 16
8. Athletic Bilbao 9 13
9. Getafe 9 13
10. Valencia 9 13
11. Levante 9 11
12. Real Valladolid 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 10 11
15. Mallorca 9 10
16. Eibar 9 9
17. Celta de Vigo 9 9
18. Real Betis 9 9
19. Espanyol 9 5
20. Leganés 9 2