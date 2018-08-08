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Büfe sahibini tabancayla vurup kaçtı

ÇORUM'da, büfede çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine büfe sahibi Yılmaz A., (41), Tarık S., (39) tarafından tabanca ile bacaklarından vurularak yaralandı. Olay, dün gece Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi....

Büfe sahibini tabancayla vurup kaçtı
ÇORUM'da, büfede çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine büfe sahibi Yılmaz A., (41), Tarık S., (39) tarafından tabanca ile bacaklarından vurularak yaralandı.
Olay, dün gece Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, büfeye gelen Tarık S., ve büfe sahibi Yılmaz A., arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarık S., tabancayla Yılmaz A.'ya üç el ateş etti. Yılmaz A., iki bacağına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Tarık S. ise olay yerinden kaçtı. Yaralı Yılmaz A., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibi tarafından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, şüpheli Tarık S.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

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