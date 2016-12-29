Büfe çalışanını öldüren sanığa müebbet hapis cezası

İZMİR'in Karşıyaka İlçesi'nde, büfe çalışanı 28 yaşındaki Gökhan İzci'yi boğazından bıçaklayıp öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan 32 yaşındaki Tansel K., müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Olay geçen 4 Mart gecesi Bostanlı Mahallesi 1807 Sokak'ta meydana geldi. Bir büfede çalışan Gökhan İzci ile işyeri sahibi Kaan Savaş, birlikte işyerini kapattı. Gökhan İzci son kez servis yapmak üzere motosikletle ayrıldı. İzci, servis dönüşü patronu Kaan Savaş ile işyerinin yanında söğüşçü dükkanı olan Mesut Aktay ve Sercan Duran ile birlikte oturup, alkol almaya başladı. Kısa bir süre sonra da Tansel K. elinde bira şişesi olduğu halde buraya geldi. Havanın yağmurlu olmasından dolayı, ölen Gökhan İzci, Tansel K.'ya ıslanmaması için yanlarına gelmesini söyledi.Tansel K. elindeki içkisi bitince, Kaan Savaş'a 4 TL uzatıp bira vermesini istedi. Kaan Savaş saatin geç olması nedeniyle bira satamayacağını, ayrıca tanesinin 6 TL olduğunu söyleyip, elindeki kendi birasını ona uzattı. İddiaya göre bunun ardından Tansel K. yanlarından kalkıp, küfretmeye başlayınca, aralarında tartışma çıktı. Gökhan İzci'nin buradan uzaklaştırmaya çalıştığı Tansel K. yere düştü. Ayağa kalkınca ise elindeki bıçakla İzci'yi boynunun iki yerinden bıçakla yaraladı. İzci'yi sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı. Ancak eşi 5 aylık hamile olan, 1 çocuk babası İzci kurtarılamadı.Olay sonrası çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye alan polis, İzci'yi bıçaklayan, uyuşturcu madde kullanma ve yaralama suçlarından kaydı bulunduğu belirtilen Tansel K.'yı yakaladı. Adliyeye sevk edilen Tansel K. tutuklandı. Olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Akif Kay, sanık Tansel K. hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı.Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci duruşmasında karar çıktı. Duruşmaya, tutuklu sanık Tansel K., avukatı Murat Tunalıer, ölenin yakınları ve avukatları Seyit Ahmet Akyüz katıldı. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık Tansel K., olay günü alkollü olduğunu ve olayın nasıl geliştiğini anlayamadığını söyledi. Tansel K. ve avukatı, ceza verilecekse indirim maddelerinin uygulanmasını istedi. Ölenin yakınlarının avukatı Seyit Ahmet Akyüz ise sanığın Gökhan İzci'yi öldürmesi sonucu henüz doğmamış olan çocuğunun yetim kaldığını belirterek indirim maddelerinin uygulanmamasını talep etti. Mahkeme heyeti sanık Tansel K.'ya indirim maddelerini uygulamadan, müebbet hapis cezası verdi.

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