Budamak için çıktığı ağaçtan düşüp öldü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, dallarını budamak için çıktığı ağaçtan düşen Mehmet Bülbül (67), yaşamını yitirdi.

Olay, dün, Alanya'nın Öteköy Mahallesi'nde meydana geldi. Dallarını kesmek için meşe ağacına tırmanan Mehmet Bülbül, dengesini kaybederek, yaklaşık 5 metreden düştü. Yakınlarının yerde hareketsiz yatarken bulduğu Bülbül için olay yerine sağlık ekibi çağrıldı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Bülbül'ün yaşamını yitirdiği belirledi. Olay yerindeki inceleme sonrası Mehmet Bülbül'ün cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



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