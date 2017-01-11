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Bucak'ta zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Halim AKCA/BUCAK (Burdur), () - BURDUR'un Bucak İlçesi'nde 2 yolcu otobüsü, kamyon ve kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 54 yaşındaki Cemil Şimşek öldü, 6 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Antalya- Burdur karayolunun...

Bucak'ta zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Halim AKCA/BUCAK (Burdur), () - BURDUR'un Bucak İlçesi'nde 2 yolcu otobüsü, kamyon ve kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 54 yaşındaki Cemil Şimşek öldü, 6 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Antalya- Burdur karayolunun Bucak'a bağlı Karapınar Köyü yakınlarında meydana geldi. Burdur'dan Antalya yönüne giden 38 ZL 303 plakalı yolcu otobüsüne, iddiaya göre buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 07 EVM 03 plakalı kamyon yandan çarptı. Arkadan gelen 34 YK 6148 plakalı yolcu otobüsünün sürücüsü de, önünde kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapınca kayarak ters döndü. Bu otobüse de Cemil Şimşek yönetimindeki 15 PK 477 plakalı kamyonet çarptı. Kazada yolcu otobüslerinden biri refüje yan yattı, kamyonet ise şarampole yuvarlandı.
KAMYONET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Zincirleme kazada, kamyonet sürücüsü Cemil Şimşek olay yerinde yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsünün yara almadığı kazada her iki otobüste bulunan yolculardan İ.B., K.K., M.M., İ.K., Ö.Y. ve S.S. yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Ambulansa alınan yaralılar tedavi için Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Diğer yolcular ise başka otobüslerle gönderildi. Bucak Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Nihat Şengeze, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.
Kazada yaşamını yitiren Cemil Şimşek'in cenazesi ise yapılan incelemenin ardından Bucak Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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