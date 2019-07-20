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Bucak'ta anne ve ikiz kardeşi temizledikleri kuyuda öldü, oğlu hayata döndürüldü (2)

AMBULANSTA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ Burdur'un Bucak ilçesinde temizlemek amacıyla yaklaşık 20 metre derinliğindeki ve 1 metre genişliğindeki içme suyu kuyusuna giren Rabia Vural ve ikiz kardeşi Ramazan Gürel'in olay yerinde yaşamını yitirdi,...

Bucak'ta anne ve ikiz kardeşi temizledikleri kuyuda öldü, oğlu hayata döndürüldü (2)

AMBULANSTA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ
Burdur'un Bucak ilçesinde temizlemek amacıyla yaklaşık 20 metre derinliğindeki ve 1 metre genişliğindeki içme suyu kuyusuna giren Rabia Vural ve ikiz kardeşi Ramazan Gürel'in olay yerinde yaşamını yitirdi, oğlu Osman Vural ise ambulansta kalp masajıyla hayata döndürüldü. Sağlık ekiplerinin uzun süre kalp masajı ve suni teneffüs yaptığı Osman Vural, Bucak Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan Osman Vural'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

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