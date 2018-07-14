Buca'daki yangınla ilgili Suriye uyruklu işçi gözaltında

İZMİR'in Buca ilçesinde dün, tarlada başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü. 25 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının, prefabrik ev inşaatı sırasında demir keserken sıçrayan kıvılcımlardan çıktığı belirlendi. Yangına neden olduğu iddia edilen Suriye uyruklu işçi M.K. ve tarla sahibi gözaltına alındı.

Buca'nın Kaynaklar bölgesinde dün tarlada başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek yan taraftaki ormanlık alana sıçradı. Hızla büyüyen yangına 9 helikopter, 2 uçak, 25 arazöz ve 5 iş makinesiyle müdahale edildi. Saatlerce süren mücadeleyle yangın kontrol altına alındı. Yangında, 25 hektarlık alanın zarar gördüğü açıklandı.

YANGININ NASIL BAŞLADIĞI BELİRLENDİ

Söndürme çalışmalarından sonra yapılan araştırmada, yangını başlangıç noktası tespit edildi. Yangının bir arazideki prefabrik ev inşaatı sırasında, demirler kesilirken çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturmasıyla başladığı belirlendi. Tarla sahibi ile yanında çalışan Suriye uyruklu M.K. gözaltına alındı. İfadesi alınan tarla sahibi serbest bırakıldı. M.K.'nin jandarmadaki işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.



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