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Buca'da orman yangını (3)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangının, yakındaki bir arazide yapımı süren prefabrik ev inşaatında, işçilerin demir kesme işlemi sırasında çıkan kıvılcımın tarladaki otları tutuşturmasıyla başladığı...

Buca'da orman yangını (3)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangının, yakındaki bir arazide yapımı süren prefabrik ev inşaatında, işçilerin demir kesme işlemi sırasında çıkan kıvılcımın tarladaki otları tutuşturmasıyla başladığı ileri sürüldü. Demir kesme işlemi sırasında yangının çıkmasının ardından ise, işçilerin otları söndürmeye çalıştığı, başarılı olamayınca da olay yerinden ayrıldıkları iddia edildi. Çevredeki görgü tanıklarının iddiaları üzerine Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, demir kesme işleminin yapıldığı alanda incelemelerde bulundu. Ekipler yangının çıkması neden oldukları belirtilen işçileri belirlemek için soruşturma başlattı. Öte yandan iş makineleriyle çevrelenen yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangından etkilenen alanın 25 hektar olduğu belirtildi. Yangın nedeniyle trafiğe kapanan İzmir-Aydın Otoyolu ise tekrar trafiğe açıldı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, ()

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