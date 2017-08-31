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Buca'da cezaevi servis aracına bombalı saldırı; 10 yaralı (3)

ERDOĞAN, TELEFONLA 'GEÇMİŞ OLSUN 'DİLEĞİNDE BULUNDU Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İzmir’in Buca ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan bombalı saldırıda yaralanan infaz koruma memuru Yunus Kayar’ı, tedavi gördüğü hastanede ziyaret...

Buca'da cezaevi servis aracına bombalı saldırı; 10 yaralı (3)

ERDOĞAN, TELEFONLA 'GEÇMİŞ OLSUN 'DİLEĞİNDE BULUNDU
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İzmir’in Buca ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan bombalı saldırıda yaralanan infaz koruma memuru Yunus Kayar’ı, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Sol ayağı diz altından ameliyatla kesilen Yunus Kayar’a ve eşi Hatice Kayar’a geçmiş olsun dileklerinde bulunan Bakan Gül, daha sonra telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yaralı infaz koruma memuru ile konuşmasını sağladı. Yaralı infaz koruma memuruna geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Hiç ayağa kesilmişe benzemiyorsun. Allah bunların belasının versin” şeklindeki konuşmasına karşılık Yunus Kayar, “İnşallah” deyince, Erdoğan, “O da olacak hiç merak etme!" dedi.
"BİR TANE DAHA VAR CUMHURBAŞKANIM"
Yunus Kayar kesilen ayağı için ise “Bir tane daha var Sayın Cumhurbaşkanım, sıkıntı yok, hayat devam ediyor” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra infaz koruma memuru ve ailesine tekra geçmiş olsun dileklerini iletti ve bayramlarını kutladı.
Doktorlardan bilgi alan Adalet Bakanı Abdülhamir Gül ise ardından hastaneden ayrıldı ve İzmir adliyesi’ne geçti.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI

 

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