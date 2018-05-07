Bu kazalarda şans eseri ölen olmadı

Tarık ARSLAN/MUDANYA (Bursa), ()- BURSA'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen ve MOBESE kameralarına yansıyan kazalarda, can kaybının olmaması 'mucize' diye değerlendirildi.

Mudanya ilçesi Demirhane mevkiinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin alt kısmından alevler yükselmeye başladı. Sürücünün son anda canını kurtardığı olayda araç yanarak kullanılamaz hale geldi. İlçedeki İş Merkezi'nde bir otomobilin ters şeride girip ilerlemesi ve diğer araç sürücüsünün ise bunu fark etmemesi sonucu araçlar kafa kafaya çarpışırken kazada ölen ya da yaralanan olmaması ise dikkat çekti. Kanal Bölgesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili ile diğer araçlara çarparak ilerlemesi de MOBESE kameraları tarafından görüntülendi.

Bursa karayolu üzerinde sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu meydana gelen kaza da ucuz atlatıldı. Karayolunun orta refüjündeki beton bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki sürücü, çevredekiler tarafından yaralı olarak çıkartılıp hastaneye kaldırıldı.

Mudanya İskelesi'ne gitmek isterken yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın da otomobilin çarpması sonucu savruldu. Kadın, kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Bu kazalarda can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirten yetkililer, sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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