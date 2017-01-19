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Bozuk para çaldıkları iddiasıyla tutuklandılar

SAMSUN, () - SAMSUN'da bir okulun soyunma odasına girip öğrencilerin bozuk paralarını çaldıkları iddiasıyla yakalanan 17 yaşındaki A.B. ve 15 yaşındaki D.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay 5 gün önce İlkadım İlçesi İstasyon...

Bozuk para çaldıkları iddiasıyla tutuklandılar

SAMSUN, () - SAMSUN'da bir okulun soyunma odasına girip öğrencilerin bozuk paralarını çaldıkları iddiasıyla yakalanan 17 yaşındaki A.B. ve 15 yaşındaki D.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay 5 gün önce İlkadım İlçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir okulun soyunma odasına giren A.B. ve D.K., öğrencilerin bozuk paralarını çalarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, yaptığı parmak izi çalışmasında olayı gerçekleştiren ve daha öncede hırsızlık suçundan suç kaydı bulunan A.B. ve D.K. olduğunu belirleyip iki şüpheliyi de dün gözaltına aldı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen iki şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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