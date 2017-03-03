Bozova'da terör operasyonu: 9 gözaltı

BOZOVA (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Bozova İlçesi'nde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 9 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik savcılık talimatıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 1 tabanca, 9 tüfek, 9 cep telefonu, 972 mermi ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.